Van'da Jandarma Operasyonu: 24 Tutuklama

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 24 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, 23 Haziran 2025 - 29 Haziran 2025 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 2 bin 363 devriye icra edilmiş, 74 bin 852 şahıs ve 71 bin 354 araç kontrol edilmiştir. Arandığı tespit edilen; dolandırıcılık suçundan 26, hırsızlık suçundan 1, kaçakçılık suçundan 3, uyuşturucu madde suçundan 2 ve diğer suçlardan 38 şahıs olmak üzere toplam 70 şahıs yakalanmış olup 15 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Ayrıca Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yakalama kararı ile aranan toplam 12 şahıs yakalanmıştır. Çıkarıldıkları adli makamlarca 9 şahıs tutuklanmış, 3 şahıs ise ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılmıştır" denildi. - VAN