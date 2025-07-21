Van'da Jandarma Operasyonu: 16 Kişi Tutuklandı

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan 16 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen faaliyetlerde bin 450 devriye görevi ifa edildiği belirtilerek, "72 bin 24 şahıs ve 70 bin 138 araç kontrol edilmiştir. Arandığı tespit edilen; dolandırıcılık suçundan 25, hırsızlık suçundan 3, kaçakçılık suçundan 3, uyuşturucu madde suçundan 6 ve diğer suçlardan 26 olmak üzere toplam 63 şahıs yakalanmış olup 16 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN