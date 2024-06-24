Van'da Jandarma Operasyonu: 14 Kişi Tutuklandı
Van'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda farklı suçlardan aranan 14 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerde binlerce devriye icra edildi ve yüzlerce kişi ve araç kontrol edildi.
Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 14 kişi tutuklandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 10 - 23 Haziran 2024 tarihleri yürütülen faaliyetlerde 3 bin 695 devriye icra edildiği belirtildi. 151 bin 832 şahıs ve 146 bin 142 aracın da kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, "Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 26, hırsızlıktan 5, uyuşturucudan 2, kasten öldürme 1, cinsel 2 ve diğer suçlardan 54 şahıs olmak üzere toplam 90 şahıs yakalanmış olup 14'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN