Van'da Jandarma Operasyonu: 12 Kişi Tutuklandı

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 12 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 19 - 25 Şubat 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde bin 774 devriye görevi yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen faaliyetlerde 85 bin 304 şahıs ve 50 bin 218 araç kontrol edilmiştir. Arandığı tespit edilen; terör örgütüne üye olmaktan 2, dolandırıcılıktan 21, hırsızlıktan 2, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan 1, diğer suçlardan 35 şahıs olmak üzere toplam 61 şahıs yakalanmış olup 12'si tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN