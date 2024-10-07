Üye Girişi
Haberler

Van'da Jandarma Operasyonlarında 1 Terörist Ölü Ele Geçirildi

Van'da Jandarma Operasyonlarında 1 Terörist Ölü Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından eylül ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 1 bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilirken, birçok mühimmat ve yaşam malzemesi de yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından eylül ayında yürütülen operasyonlarda 1 bölücü terör örgütü mensubu ölü ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör suçlarının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtilerek, "1-30 Eylül 2024 tarihleri arasında 763 arazi operasyonu icra edilmiştir. İcra edilen operasyonlarda 1 BTÖ mensubu ölü, 1 adet piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 143 adet fişek, 1adet EYP ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. 34 şahsa adli işlem yapılmış olup, adli işlem yapılan 2 şahıs tutuklanmış, 2 şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış, 2 şahıs ise ifadesi alınarak serbest bırakılmış, 2 şahıs hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Jandarma Politika Güvenlik 3-sayfa Terör Eylül van

Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilimizde hissedildi

Akdeniz'de korkutan deprem! Birçok ilimizde hissedildi

 Kalem kalem hesaplandı! 2025'te vergi, ceza ve harçlara yüzde 44 zam

Vay vatandaşın haline! Yeni yıl okkalı zamlarla geliyor

 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde 'incel' alarmı

81 ilde "İncel" alarmı! Telefonu inceleyen Emniyet harekete geçti
Gazze'de 1 yıldır süren soykırımın çok ağır bilançosu

İşte 1 yıldır süren soykırımın kan donduran bilançosu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BİM AKTÜEL KATALOĞU 8 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 8 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Gazze'de 1 yılda neler oldu? Gazze'de kaç kişi öldürüldü? Marmaray arızalandı mı, neden kapalı? Marmaray Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye hattı ne zaman açılacak? KYK BURS BAŞVURUSU: KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs/ kredi başvurusu nasıl yapılır? Altın fiyatları düşüyor mu? 7 Ekim gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Türkiye- Karadağ maçı ne zaman? Türkiye- Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda? Az önce deprem mi oldu? 7 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 28 Ekim Pazartesi okul var mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Son dakika: Deprem mi oldu? Deprem ne zaman oldu? İkbal Uzuner olayı nedir? Osimhen'in sakatlığı bitti mi? Victor Osimhen sahalara ne zaman dönecek?
title