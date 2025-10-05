Van'da Jandarma Kaçakçılık Operasyonu: 1 Milyon TL'lik Eşya Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 50 bin TL olan gümrük kaçağı eşya ve malzeme ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Başkale ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 50 bin TL olan gümrük kaçağı eşya ve malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre adli işlem yapıldı. - VAN