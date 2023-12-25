Van'da Jandarma Ekipleri Tarafından Aranan 18 Kişi Tutuklandı
Van'da jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda farklı suçlardan aranan 18 kişi tutuklandı. Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, faaliyetler kapsamında bin 687 devriye icra edildiği ve 105 bin 262 kişi ile 128 bin 30 aracın kontrol edildiği belirtildi. Toplamda 77 kişinin arandığı ve 18 kişinin tutuklandığı ifade edildi.
Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 18 kişi tutuklandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 18 - 24 Aralık 2023 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde bin 687 devriye icra edildiği, 105 bin 262 şahıs ve 128 bin 30 aracın kontrol edildiği belirtildi. Açıklamada, "Gümrük kaçakçılığından 6, dolandırıcılıktan 18, hırsızlıktan 8, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan 3, göçmen kaçakçılığından 6, diğer suçlardan 36 şahıs olmak üzere arandığı tespit edilen toplam 77 şahıs yakalanmış olup 18'i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN