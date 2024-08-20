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Van'da jandarma ekipleri 8 kişiyi tutukladı

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Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 8 kişi adli makamlarca tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerde bin 715 devriye icra edildi ve 68 bin 412 şahıs ile 61 bin 614 araç kontrol edildi. Toplamda 33 kişi yakalandı ve 8'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 8 kişi adli makamlarca tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen faaliyetlerde bin 715 devriye icra edildiği belirtildi. 68 bin 412 şahıs ve 61 bin 614 aracın kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, "Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 13, terör suçundan 1, kasten öldürme 2 ve diğer suçlardan 17 şahıs olmak üzere toplam 33 şahıs yakalanmış olup 8'i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma 3-sayfa van Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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