Van'da jandarma ekipleri 8 kişiyi tutukladı

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 8 kişi adli makamlarca tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen faaliyetlerde bin 715 devriye icra edildiği belirtildi. 68 bin 412 şahıs ve 61 bin 614 aracın kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, "Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 13, terör suçundan 1, kasten öldürme 2 ve diğer suçlardan 17 şahıs olmak üzere toplam 33 şahıs yakalanmış olup 8'i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN