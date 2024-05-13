Van'da Jandarma Ekipleri 7 Kişiyi Tutukladı

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 7 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 6-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 2 bin 108 devriye faaliyeti icra edildiği belirtilerek, "76 bin 205 şahıs ve 72 bin 552 araç kontrol edilmiştir. Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 20, hırsızlıktan 4, terör suçundan 1, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan 2, diğer suçlardan ise 32 şahıs olmak üzere toplam 59 şahıs yakalanmış olup 7'si tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN