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Van'da Jandarma Ekipleri 7 Kişiyi Tutukladı

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Van'da jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda farklı suçlardan aranan 7 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerde binlerce kişi ve araç kontrol edildi.

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 7 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 6-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 2 bin 108 devriye faaliyeti icra edildiği belirtilerek, "76 bin 205 şahıs ve 72 bin 552 araç kontrol edilmiştir. Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 20, hırsızlıktan 4, terör suçundan 1, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan 2, diğer suçlardan ise 32 şahıs olmak üzere toplam 59 şahıs yakalanmış olup 7'si tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Van 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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