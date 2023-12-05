Van'da Jandarma Ekipleri 60 Aranan Şahsı Yakaladı

Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranan 60 şahıs yakalanırken, 18'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 27 Kasım-3 Aralık 2023 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde bin 831 devriye görevi yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "109 bin 671 şahıs ve 243 bin 472 araç kontrol edilmiştir. Arandığı tespit edilen değişik suçlardan toplam 60 şahıs yakalanmış olup 18'i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Jandarma Suç Araştırma Timlerince; 'Hırsızlık' suçundan '12' yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan '4 yıl 2 ay' kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanmış ve adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN