Van'da Jandarma Ekipleri 20 Kişiyi Tutukladı

Van'da Jandarma Ekipleri 20 Kişiyi Tutukladı
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Van'da jandarma tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerde farklı suçlardan aranan 20 kişi tutuklandı. 21-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında yürütülen devriyelerde bin 833 kontrol yapıldı.

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 20 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, 21-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde bin 833 devriye icra edildi. İcra edilen devriye esnasında 70 bin 159 şahıs ve 69 bin 652 araç kontrol edildi. Dolandırıcılık suçundan 20, hırsızlık suçundan 2, kaçakçılık suçundan 2, uyuşturucu madde suçundan 2, yakalama kararı ile aranan 11, diğer suçlardan 39 olmak üzere toplam 76 şahıs yakalanmış olup 20 şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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