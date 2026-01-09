Haberler

Van'da 1 kiloluk kültçe altın ele geçirildi

Van'da 1 kiloluk kültçe altın ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kiloluk gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 1 kiloluk kültçe altın ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van ve Ağrı jandarma komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışmasıyla altın kaçakçılığı suçuna yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan faaliyette Erciş ilçesi Tekler mevkii yol kontrol noktasında durdurulan 34 UON *** plakalı araçta yapılan adli arama neticesinde; 1 kilo gümrük kaçağı külçe altın ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. B.H. (42) ve S.V. (38) isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar
Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Bu gece dev bir indirim geliyor