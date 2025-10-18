Haberler

Van'da Jandarma, 1460 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirdi

Van'da Jandarma, 1460 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirdi
Van'ın Gürpınar ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu jandarma ekipleri, otomobil kaportasına gizlenmiş bin 460 paket kaçak sigara ve 4 kilo kaçak çay ele geçirdi. Operasyonda toplamda dört Irak uyruklu kişi gözaltına alındı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu bin 460 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Gürpınar İlçesine bağlı Güzelsu mahallesi mevkiinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde otomobil kaportası içerisine gizlenmiş bin 460 paket kaçak sigara ve 4 kilo kaçak çay ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüpheli Y.K. (18) ve Irak uyruklular İ.H. (31), R.A.H. (24), K.H. (30), H.K.H. (30) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
