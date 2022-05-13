Van'da iş merkezinde 13 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Van'da iş merkezinde 13 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da iş merkezinde 13 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da kent merkezinin en işlek noktalarından birinde kullanılmayan iş merkezine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 13 düzensiz göçmen yakalandı.

VAN (İHA) - Van'da kent merkezinin en işlek noktalarından birinde kullanılmayan iş merkezine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da polis ekiplerinin ' Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda kent merkezinde bir iş merkezinde düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polisinin düzenlediği operasyonda, 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken, bir şüpheli şahıs ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Göçmen, Polis, Van, 3. Sayfa, Haberler

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