Van'da İnşaat Malzemeleri ve Mobilya Mağazasında Yangın Çıktı

Van'ın Tuşba ilçesinde inşaat malzemeleri ve mobilya satışı yapılan mağazada çıkan yangın büyük korkuya neden oldu.

Alınan bilgilere göre yangın, saat 11.30 sıralarında Otogar Kavşağı yakınlarındaki bir iş yerinde meydana geldi. Abdullah Yılmaz isimli şahsa ait 2 katlı iş yerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve TOMA sevk edildi. İnşaat malzemesi ve mobilya satışı yapılan iş yerine itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. - VAN