Van'da İnşaat Kazası: İşçi Yaralandı

Van'da İnşaat Kazası: İşçi Yaralandı
Güncelleme:
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesindeki şehir hastanesi inşaatında çalışan bir işçi, dengesini kaybederek çukura düştü ve yaralandı. İlk müdahaleden sonra başka bir hastaneye sevk edildi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde yapımı devam eden şehir hastanesi inşaatında çalışan işçi, dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İnşaat alanında çalışan bir işçi, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek kazılan çukura düştü. Durumu fark eden çalışma arkadaşları, yaralı işçiyi bulundukları yerden çıkararak hastaneye götürdü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı işçi, ileri tedavi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi. - VAN


