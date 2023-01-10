Van'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü 3. Sayfa Haberleri Van'ın Tuşba ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Van'ın Tuşba ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, İskele Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı. Akşam saatlerinde çıkan kavgada E.Ö. isimli şahıs, ismi öğrenilemeyen bir kişiye silah ile ateş etti. Silahla vurulan kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. - VAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tuşba kavga Van 3. Sayfa Haberler

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