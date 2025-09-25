Haberler

Van'da Husumet Barışma Çabasında Kanlı Olay: Anne ve 2 Oğlu Öldürüldü

Güncelleme:
Van'ın Gürpınar ilçesinde bir aile arasındaki husumetin barışla sonuçlanması için çağrılan anne ve 2 oğlu, silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre. olay, dün akşam saatlerinde Gürpınar ilçesine bağlı Kırkgeçit Mahallesi'nde meydana geldi. Bir aile ile aralarındaki husumetin barışla sonuçlanması için çağrılan anne Bülbül Özcan (70) ile çocukları Sinan Özcan (50) ve Osman Özcan'a (45) ateş açıldı. Anne ve 2 oğlu olay yerinde hayatını kaybederken, bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
