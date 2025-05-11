Van'da Hırsızlık Operasyonu: 8 Şahıs Yakalandı
Van'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hırsızlık suçlarından aranan 8 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.
Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda hırsızlık suçundan aranan 8 şahıs yakalandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından hırsızlık suçlarından aranan şahıslara yönelik 10 Mayıs 2025 tarihinde eş zamanlı operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonlarda, hırsızlık suçundan aranan 8 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Van'ın huzuru için çalışmalarımızın durmaksızın devam edeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa