Van'da 'hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranma' suçundan bir kişiye ceza verildi

Van'da gereğinden fazla koyunu kamyon kasasına yükleyerek 3 tanesinin telef olup boş araziye atılmasına sebep olan şahsa idari yaptırım cezası uygulandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları üzerinden Edremit ilçesinde "boş bir arazide bulunan 3 adet ölü koyun" hakkında yapılan paylaşım üzerine Çevre, Doğa ve Koruma Büro Amirliği görevlilerince çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Sosyal medya hesaplarında paylaşılan koyunların kamyon kasasına taşıma esnasında gereğinden fazla yüklenmesi ve koyunlar arasında sıkışması sonucu öldüğü anlaşılmış, ölü hayvanları boş araziye 8 Mayıs 2023 günü bırakan şahıs tespit edilerek 'hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranma' suçundan gerekli idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Duyarlı vatandaşlarımıza göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz. Vatandaşlarımızın akıllı telefonlarına yükleyebileceği HAYDİ uygulaması üzerinden çevre, doğa ve hayvanlarla ilgili kolluk kuvvetlerine anlık olarak ihbarda bulunması, doğanın ve hayvanların korunmasına yönelik devam eden mücadelemizi güçlü kılacaktır" denildi. - VAN