Van'da hafif ticari kamyonetin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı
Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari kamyonetin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Van'ın Muradiye ilçesinde hafif ticari kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Ünseli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlhan T. yönetimindeki hafif ticari kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar ekiplerin müdahalesi ile araçtan çıkartılarak bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - VAN