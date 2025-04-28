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Van'da Gümrük Kaçakçılığı Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Van'da Gümrük Kaçakçılığı Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
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Van'da polis ekipleri, gümrük kaçakçılığına yönelik yaptıkları operasyonlarda sigara, akaryakıt, silahlar ve tıbbi malzemeler de dahil olmak üzere birçok kaçak malzeme ele geçirdi. Toplamda 34 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen gümrük kaçakçılığı operasyonlarında çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 3 bin 98 paket sigara, 2 bin 708 litre akaryakıt ele geçirilmiştir. 6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet av tüfeği, 9 adet silah parçası, 658 adet tabanca fişeği, 50 adet kurusıkı tabanca fişeği, 89 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet muşta, 1 adet teleskopik jop ele geçirilmiştir. 1219 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 1.519 adet dokuman, 131 adet tıbbi malzeme (sedye, masaj aleti, steteskop vb.), 100 adet kartvizit, 50 adet ambalaj, 10 adet evrak ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 10 olay kapsamında 34 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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