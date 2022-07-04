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Van'da gümrük kaçakçılığı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da gümrük kaçakçılığı

Van'da düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van'da düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin yürüttüğü operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "27 Haziran -3 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 4 bin 846 paket sigara, 8 adet cep telefonu, 12 litre alkol, 540 bin adet boş makaron ve bin 185 adet botoks dolgu malzemesi ele geçirilmiştir. Öte yandan, 6114 SKM bünyesinde sınavda kopya düzeneği olarak kullanıldığı tespit edilen 1 adet ses ve görüntü kayıt cihazı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 7 olayla ilgili 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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