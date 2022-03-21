Van'da gümrük kaçakçılığı - Haberler

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Van'da gümrük kaçakçılığı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da gümrük kaçakçılığı

Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

VAN (İHA) - Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "14 - 20 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 10 bin 20 paket sigara, 10 litre alkol, parada sahtecilik ve 6114 SKM suçunda kullanıldığı değerlendirilen; 3 adet pasaport, 3 adet ikamet izin belgesi, 2 adet wi-fi cihazı, 2 adet kamera, 2 adet kulaklık, 2 adet SIM kart, 2 adet Smart kart cihazı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Van'da gümrük kaçakçılığı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçakçılık, Polis, Mart, Van, 3. Sayfa, Haberler

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