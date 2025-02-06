Van'da Gümrük Kaçağı Ürünlere Operasyon

Van'ın Erciş ilçesinde alınan ihbar üzerine bir iş yerinde yapılan aramada çeşitli miktarda gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Erciş Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda, Erciş KOM Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda bir iş yerinde yapılan aramada, tamamı gümrük kaçağı olan 5 adet cep telefonu, 79 adet kol saati, 5 adet elektronik sigara, 450 adet puro, 126 paket sigara ele geçirildi. - VAN