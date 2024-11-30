Van'da Gümrük Kaçağı Ürünlere Operasyon

Van'ın Erciş ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Erciş Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu veya uyarıcı maddeler, dijital saat, bluetooth kulaklık ve şarj kablosu ele geçirildi. 1 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - VAN