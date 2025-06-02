Van'da Gümrük Kaçağı Ürünlerde Büyük Operasyon

Van'da Gümrük Kaçağı Ürünlerde Büyük Operasyon
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Van'da gerçekleştirilen polis operasyonlarında büyük miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. 270 bin makaron, 5 bin paket sigara ve çok sayıda silah ile akaryakıt gibi kaçak ürünler bulundu. Olayla ilgili 51 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda çok miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamadı, "5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 270 bin adet makaron, 5 bin 220 paket sigara, bin 251 litre akaryakıt, 50 kilogram açık tütün, 50 adet puro, 33 adet elektronik sigara, 29 kilogram çay, 20 litre etil alkol ele geçirilmiştir. 6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 778 adet tabanca fişeği, 125 adet 7.62x39 uzun namlulu silah fişeği, 12 adet kartuş, 5 adet silah parçası (şarjör), 3 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet uzun namlulu silah (Ak-47 tüfek) ele geçirilmiştir. TCK - 241 Tefecilik suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 2 şüpheli şahsa yasal işlem yapılmış, 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve 49 olay kapsamında 51 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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