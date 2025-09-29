Haberler

Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde yapılan jandarma operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 280 bin TL olan gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda Başkale ilçesinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 280 bin TL olan gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli R.T. (37) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
