Haberler

Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda piyasa değeri 500 bin TL olan gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheliye adli işlem yapıldı.

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Tuşba ilçesi Tımar Mahallesi mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Ayrıca suçta kullanılan araç trafikten men edilerek, 18 bin 534 idari para cezası uygulanmıştır. Şüpheli M.D. (27) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak

Bakan Şimşek müjdeyi verdi: Bu ilimiz muhtemelen büyükşehir olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zonguldak'ta yüksek sesle müzik dinleme tartışmasında kan aktı

Genç kadın yüksek sesle müzik dinleme tartışmasında öldürüldü
Berlin'de Filistin'e destek yürüyüşü! 100 binden fazla kişi katıldı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! 100 bin kişi tek bir amaç için toplandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.