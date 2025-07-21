Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi
Van'da jandarma ekipleri, gümrük kaçağı malzemelere yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 32 şahsı yakaladı ve çeşitli ürünler ele geçirdi.
Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen faaliyetlerde 22 olayda 32 şahsın yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramalarda 2 bin 912 paket kaçak sigara, 3 adet cep telefonu, 24 adet elektronik sigara, 19 adet kulaklık, 10 adet tarihi eser, 4 adet dedektör, 27 kilogram çay, 272 adet çanta, 82 adet cüzdan, 8 adet kol saati, 9 adet ısıtıcı, 24 adet çaydanlık, 4 adet kahve öğütücü, 3 adet fincan takımı, 14 adet blender, 30 adet termos, 2 adet adaptör, 3 adet el feneri, 9 adet mutfak robotu, 11 adet ayakkabı, 24 adet anahtar seti ve 6 adet müzikli lamba ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - VAN