Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Van'da jandarmanın yürüttüğü çalışmalar kapsamında gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca "Kaçakçılık suçları" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "1-31 Ekim 2024 tarihleri arasında Başkale, Çaldıran, Erciş, Gevaş, Gürpınar, İpekyolu, Muradiye, Özalp, Tuşba ve Saray bölgelerinde; Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından toplam 345 olayda, 382 şahıs yakalanmıştır. Yapılan aramalarda; 580 gram külçe altın, 55 adet cep telefonu, 51 bin 352 paket bandrolsüz kaçak sigara, 55 adet elektronik sigara, 30 adet puro, 2 bin 51 litre akaryakıt, 10 litre alkol, 113 kilo çay ve 6 adet sikke ele geçirilmiştir" denildi. - VAN