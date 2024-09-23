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Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

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Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda toplam 72 olayda 81 şahıs yakalanmış ve çeşitli gümrük kaçağı malzemeler ele geçirilmiştir.

Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

VAN - Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca "Kaçakçılık Suçları" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "16-22 Eylül 2024 tarihleri arasında Başkale, Çaldıran, İpekyolu, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 72 olayda 81 şahıs yakalanmıştır. Yapılan aramalarda 399 adet cep telefonu, 117 kilo çay, 17 bin 503 paket bandrolsüz kaçak sigara, 20 adet elektronik sigara ve 6 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirilmiştir" denildi.

Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Kaçakçılık Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa Ekonomi Hukuk Van

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