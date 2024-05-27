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Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında boş makaronlar, içi doldurulmuş makaronlar, açık tütün, sigara, cep telefonu ve silahlar bulunuyor.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 671 bin 400 adet boş makaron, 20 bin 440 adet içi doldurulmuş makaron, 962 kilogram açık tütün, 930 paket sigara, 52 adet cep telefonu, 3 adet sigara sarma makinesi ele geçirilmiştir. 6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 8 olay kapsamında 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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