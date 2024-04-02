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Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

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Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde bin 800 paket sigara, 144 adet puro ve diş hekimliğinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 8 olay kapsamında 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Van Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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