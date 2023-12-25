Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 483 litre akaryakıt, bin 554 paket sigara, 670 adet cep telefonu, 5 adet cep telefonu aksesuarı, 2 adet elektronik sigara, 11 adet elektronik sigara likiti, 160 adet cinsel içerikli ilaç, 8 bin 200 adet makaron, 3 bin 380 adet içi doldurulmuş makaron, 34 kilogram açık tütün, 12 bin 950 adet sigara yapım malzemesi (filtre), 42 adet makaron bandrolü ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 11 olay kapsamında 20 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN