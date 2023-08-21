Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 70 adet cep telefonu, 440 paket sigara, 9 adet elektronik sigara, 140 kilogram açık tütün, 31 bin 600 adet doldurulmuş makaron, 30 bin 600 adet boş makaron, 35 adet puro, 3 adet taş obje ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler işlemlerinin ardından Van Müze Müdürlüğüne teslim edilecektir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 8 olay bünyesinde 17 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN