Van'da Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi
Van'da jandarma ekiplerinin yürüttüğü kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında, 1-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Şüpheli şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince 1-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda çok sayıda malzeme ele geçirildiği belirtildi. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa