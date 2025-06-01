Van'da Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi

Van'da Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi
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Van'da jandarma ekiplerinin yürüttüğü kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında, 1-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Şüpheli şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince 1-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda çok sayıda malzeme ele geçirildiği belirtildi. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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