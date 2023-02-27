Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Çalışmalar neticesinde; 345 litre akaryakıt, 113 şişe (92,2 litre) alkol, 4 bin 345 paket sigara, 7 adet cep telefonu, 8 adet cep telefonu aksesuarı, 334 adet ilaç ele geçirilmiştir. 6114 SKM çerçevesinde yapılan çalışmalarda ise 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 6 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 11 olay bünyesinde 16 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Van 3. Sayfa Haberler

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