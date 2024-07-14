Üye Girişi
Haberler

Van'da Gölette Serinlemek İsterken Boğulan Çocuk

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu. Olay yerine sevk edilen ekipler, çocuğun cansız bedenine ulaştı. Yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Van'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Serinlemek için gölete giren B.S. (15) isimli çocuk suyun içinde gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, 112 Acil Servis, Van İtfaiye Dairesi Başkanlığı sualtı ekibi sevk edildi. Van İtfaiye Dairesi Başkanlığı dalgıçları 10 dakikalık çalışma sonucu B.S.'nin cansız bedenine ulaşıldı. B.S.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürülürken yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tuşba Çocuk Van Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz

Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz

 İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı

 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title