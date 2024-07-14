(VAN- Van'da gölete giren 1 çocuk boğuldu

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Serinlemek için gölete giren B.S. isimli çocuk suyun içinde gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, 112 Acil Servis, Van İtfaiye Dairesi Başkanlığı sualtı ekibi sevk edildi. Van İtfaiye Dairesi Başkanlığı dalgıçları 10 dakikalık çalışma sonucu B.S.'nin cansız bedenine ulaşıldı. B.S.'nin otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülürken yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.