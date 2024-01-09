Van'da Göğüs Ağrısı Şikayeti Olan Hasta Ambulans Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde göğüs ağrısı şikayeti olan 72 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Bahçesaray Devlet Hastanesine göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran 72 yaşındaki hastanın ileri tetkik ve tedavisine karar verildi. Kara yoluyla ulaşımın problemli olması nedeniyle bölgeye ambulans helikopter görevlendirildi. Yaşlı kadın hasta, hastane yakınına inen ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - VAN