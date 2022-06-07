Göçmenlerin geçici barınağı 'şok ev' yıktırıldı Göçmenlerin geçici barınağı 'şok ev' yıktırıldı Van Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'ye yasadışı yollardan giren düzensiz göçmenler için kent merkezinde başlattığı operasyonlar çerçevesinde 'şok ev' olarak tabir edilen metruk yapıyı yıktırdı. Göçmenlerin geçici barınağı 'şok ev' yıktırıldı VAN - Van Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'ye yasadışı yollardan giren düzensiz göçmenler için kent merkezinde başlattığı operasyonlar çerçevesinde 'şok ev' olarak tabir edilen metruk yapıyı yıktırdı. Van'da göçmen kaçakçılarının faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla operasyonlar düzenleyen polis ekipleri, bugün "şok ev" diye tabir edilen metruk yapıları yıktırdı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi kırsalında daha önce kaçak göçmenlerin barındığı metruk evlerin olduğu ihbarı üzerine bir operasyon düzenledi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele ekiplerinin gözetiminde Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesinin yardımıyla tespit edilen şok evler iş makineleriyle yıktırıldı. İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Göçmenlerin geçici barınağı 'şok ev' yıktırıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.