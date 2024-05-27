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Van'da Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Operasyonu: 3 Tutuklama

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Van'da yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişiden 3'ü, 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' suçlamasıyla tutuklandı.

Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 kişiden 3'ü tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 13 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 3 organizatör tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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