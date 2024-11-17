Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 6 Tutuklama

Van'ın Erciş ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapmaktan gözaltına alınan 6 organizatör tutuklandı.

Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 organizatör ve 29 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, 6 göçmen kaçakçısı ise sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - VAN