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Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 2 Tutuklama

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Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 organizatörden 2'si tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 13 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 2 organizatör tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Göçmen Van Göçmen Kaçakçılığı Tutuklama Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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