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Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 13 Tutuklama

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Van'da düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 27 organizatörden 13'ü tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü, çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Van'da 13 organizatör tutuklandı

VAN - Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 27 organizatörden 13'ü tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 30 Mart-13 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda; 27 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 13 organizatör tutuklanmıştır" denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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