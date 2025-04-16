Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 13 Tutuklama

Van'da 13 organizatör tutuklandı

VAN - Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 27 organizatörden 13'ü tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 30 Mart-13 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda; 27 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 13 organizatör tutuklanmıştır" denildi.