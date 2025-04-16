Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 13 Tutuklama
Van'da düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 27 organizatörden 13'ü tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü, çalışmaların devam ettiğini duyurdu.
Van'da 13 organizatör tutuklandı
VAN - Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 27 organizatörden 13'ü tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 30 Mart-13 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda; 27 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 13 organizatör tutuklanmıştır" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa