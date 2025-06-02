Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 9 Organizatör Hakkında Adli İşlem

Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 9 Organizatör Hakkında Adli İşlem
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Van'da, 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yaptıkları gerekçesiyle 9 organizatör hakkında adli işlem yapıldığı açıklandı. Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göçmenlerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle 9 organizatör hakkında adli işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda, 9 organizatör hakkında adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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