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Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Tutuklama

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Van'da gözaltına alınan 9 organizatörden 6'sı, 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' suçlamasıyla tutuklandı. Operasyonlar devam ediyor.

Van'da 6 organizatör tutuklandı

VAN - Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 organizatörden 6'sı tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 9 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 6 organizatör tutuklanmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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