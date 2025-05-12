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Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Tutuklama

Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Tutuklama
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Van'da gerçekleştirilen operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan 9 organizatörden 6'sı tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göçmenlerle ilgili çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 organizatörden 6'sı tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 9 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 6 organizatör tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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