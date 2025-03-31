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Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Tutuklama

Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Tutuklama
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Van'da düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 14 kişiden 6'sı tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü, çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Van'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 14 kişiden 6'sı tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 16 Mart 2025-30 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda; 14 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 6 organizatör tutuklanmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde ülkemize yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin ve düzensiz göçmenlerin ülkemize girişlerini organize eden şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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